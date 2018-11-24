В Молдове отменили день тишины перед выборами



Парламент Молдовы утвердил поправки в кодексе о выборах, согласно которым отныне будет разрешена агитация как в День тишины накануне выборов, так и в день голосования, сообщает Укринформ.



За внесение поправок проголосовали 53 депутата от правящей коалиции во главе с Демократической партией.



Теперь в Молдове агитация в День тишины и в день голосования будет запрещена только на территории избирательных участков. Аналогичные правила будут действовать и во время проведения всенародных референдумов.



Агитация на территории избирательных участков будет наказываться штрафами, максимальный размер которых составит около 90 долларов (для физических лиц) и 145 долларов (для юридических лиц и кандидатов в депутаты).



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Источник: korrespondent.net