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24. 11. 2018

В Молдове отменили день тишины перед выборами


Парламент Молдовы утвердил поправки в кодексе о выборах, согласно которым отныне будет разрешена агитация как в День тишины накануне выборов, так и в день голосования, сообщает Укринформ.
 
За внесение поправок проголосовали 53 депутата от правящей коалиции во главе с Демократической партией.
 
Теперь в Молдове агитация в День тишины и в день голосования будет запрещена только на территории избирательных участков. Аналогичные правила будут действовать и во время проведения всенародных референдумов.
 
Агитация на территории избирательных участков будет наказываться штрафами, максимальный размер которых составит около 90 долларов (для физических лиц) и 145 долларов (для юридических лиц и кандидатов в депутаты).

Молдова передумала подавать заявку на членство в ЕС в 2019 году
 
Ранее сообщалось, что президента Молдовы в пятый раз отстранят от должности.

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Источник: korrespondent.net

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