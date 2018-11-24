Трамп недоволен главой Минфина



Президент США Дональд Трамп недоволен министром финансов Стивеном Мнучином из-за колебаний фондовой биржи. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп считает, что ему возможно не стоило назначать Мнучина на пост главы Минфина. Трамп также недоволен отношением Мнучина к торговой политике США против Китая.

При этом президент США обвиняет министра финансов в повышении процентной ставки Федеральной резервной системой из-за назначения Джерома Пауэлла главой ФРС.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп назвал повышение ставки ФРС "главной угрозой" успехам своего президентского срока. Кроме того, Трамп заявил, что назначение Пауэлла на пост главы ФРС было ошибкой.

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Источник: korrespondent.net