В Китае прогремел взрыв на заводе: есть жертвы



В китайской провинции Цзилинь в результате взрыва на машиностроительном заводе погибли два человека, сообщают зарубежные СМИ.



Отмечается, что при взрыве также пострадали около 24 человек.



Инцидент произошел в уезде Дунфэн в ночь на субботу, 24 ноября. Взрыв прогремел на территории одного из объектов компании по производству механического оборудования.

В результате началось возгорание. В настоящее время на месте ЧП работают более 220 спасателей.

Напомним, ранее на заводе пиротехники в Италии произошел взрыв, в результате один человек погиб и еще двое пострадали. А в России произошел крупный пожар на предприятии, которое занимается производством жидкости для розжига.

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Источник: korrespondent.net