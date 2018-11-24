В Китае прогремел взрыв на заводе: есть жертвы

В китайской провинции Цзилинь в результате взрыва на машиностроительном заводе погибли два человека, сообщают зарубежные СМИ.
Отмечается, что при взрыве также пострадали около 24 человек.
Инцидент произошел в уезде Дунфэн в ночь на субботу, 24 ноября. Взрыв прогремел на территории одного из объектов компании по производству механического оборудования.
В результате началось возгорание. В настоящее время на месте ЧП работают более 220 спасателей.
Напомним, ранее на заводе пиротехники в Италии произошел взрыв, в результате один человек погиб и еще двое пострадали. А в России произошел крупный пожар на предприятии, которое занимается производством жидкости для розжига.
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Источник: korrespondent.net