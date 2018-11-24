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24. 11. 2018

В США назвали причину лесных пожаров и ураганов


Американские власти убеждены, что на территории США ощущаются последствия изменения климата. Об этом говорится в распространенном Белым домом докладе по данной проблеме.

Документ подготовлен специалистами правительственных агентств, которые считают, что в стране по этой причине участились природные пожары и ураганы.

"Потепление, которое наблюдается за последнее столетие, можно объяснить лишь влиянием деятельности человека", – говорится в документе.

Напомним, число погибших в результате природных пожаров в Калифорнии достигло 84 человек. Во время визита в Калифорнию Трамп сравнил стихийное бедствие с "монстром".

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Источник: korrespondent.net

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