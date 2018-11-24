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24. 11. 2018

В Японии произошло сильное землетрясение


Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился на глубине более 46 километров в 36 км к северо-западу от населенного пункта Намиэ.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, ранее у берегов Греции в Ионическом море произошло три землетрясения в течение получаса. Кроме того, на Филиппинах произошло мощное землетрясение.

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Источник: korrespondent.net

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