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24. 11. 2018

Совбез ООН предоставил Южной Корее исключение по санкциям против КНДР


Совет Безопасности ООН предоставил Южной Корее исключение по некоторым санкциям в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники.

По данным агентства, исключение было предоставлено в рамках проекта по соединению железных дорог Сеула и Пхеньяна.

Южной Корее также разрешили доставить ряд материалов на территорию КНДР для проведения оценки состояния железных дорог.

Напомним, в сентябре впервые за 11 лет президент Южной Кореи прибыл в КНДР. По итогам переговоров в Пхеньяне глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин согласовали шаги по денуклеаризации Корейского полуострова.

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Источник: korrespondent.net

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