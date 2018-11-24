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24. 11. 2018

В США продлят расследование "российского дела"

Расследование Конгрессом США причастности России к вмешательству в предвыборную президентскую кампанию 2016 года может быть продлено на полгода. Об этом заявил руководитель сенатского комитета по разведке Ричард Берр, сообщает Bloomberg.

Он сказал, что потребуется "около шести месяцев" для того, чтобы закончить опрос свидетелей и рассекретить подготовленный по итогам расследования доклад.

В то же время сенатор отметил, что не видит необходимости в открытых слушаниях лиц по запросам конгрессменов и сенаторов, которые ранее практиковались. "Не думаю, что это будет происходить", - заявил Берр.

Ранее адвокаты президента Дональда Трампа сообщили, что предоставили спецпрокурору Роберту Мюллеру письменные ответы президента на вопросы о вмешательстве России в американские выборы 2016 года

Сенат, палата представителей и спецпрокурор уже около двух лет ведут расследование, касающееся "российского дела". Москва и сам Трамп отвергают эти обвинения.

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Источник: korrespondent.net

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