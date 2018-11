В США двух человек застрелили у магазина

В результате стрельбы у магазина в округе Майами-Дейд американского штата Флорида два человека погибли, еще двое пострадали, сообщает издание Miami Herald.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 23 ноября, раненых госпитализировали. Причина стрельбы и личность нападавшего не уточняется.

В свою очередь местный телеканал WSVN сообщает, что среди погибших - мужчина и женщина, состояние пострадавших неизвестно.

#Now: grieving loved ones leaning on @MiamiDadePD after a fatal shooting on NW 27th Ave and 58th Street. #Miami Dade Fire rescue said several were shot. @wsvn #7News pic.twitter.com/9ye7d2LOm6