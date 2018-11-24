Лента RSS
Подписаться на ленту
24 ноября 2018, суббота, 09:55
-3°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,4
24. 11. 2018

В США задержан брат президента Гондураса

В США задержали брата президента Гондураса Хуана Антонио Эрнандеса. Об этом сообщает Эхо Москвы.
 

"Сегодня гражданин Гондураса Хуан Антонио Эрнандес, брат нынешнего президента республики Гондурас, был арестован в городе Майами, США. В его случае, как и в случае с любым другим гондурасцем, президент и его правительство поддерживают позицию, согласно которой каждое лицо несет ответственность за свои действия, и ни в коем случае эта ответственность не может быть перенесена на других", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте администрации президента Гондураса.

В документе также отмечается, что "правительство республики Гондурас вновь заявляет о своем обязательстве предоставлять все возможности для проведения расследований органами безопасности и правосудия с абсолютной открытостью и неограниченным соблюдением закона, как это было сделано во всех случаях".

Причина ареста брата президента не указана, однако местные СМИ отмечают, что задержанный мог быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

Ранее в Латвии задержали одного из владельцев CityCommerce Bank Рейниса Тумовса, находившегося в международном розыске по запросу Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

С детства не люблю следовать чьим-то правилам. Помню, бабушка поставила меня в угол, а я все обои ободрал. Больше меня никто не наказывал.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.