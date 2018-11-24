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24. 11. 2018

В Праге требовали отставку правительства

В центре Праги вечером 23 ноября тысячи людей протестовали, требуя отставки правительства Андрея Бабиша под руководством его движения ANO. Об этом пишет Radio Praha.

Толпа собралась в Пражском Граде и прошла к Староместской площади, которая была практически заполнена, так же как и на подобной демонстрации 17 ноября.
 

Cмотрите фотогалерею: В Праге требовали отставку правительства

Как сообщалось, накануне парламенту Чехии не хватило голосов, чтобы объявить вотум недоверия Бабишу.

Новую волну политического кризиса в Чехии вызвало опубликованное на прошлой неделе интервью с сыном премьера от первого брака, который рассказал, что побывал в 2017 году в Москве, а затем в Крыму. По словам Бабиша-младшего, его якобы "похитили" и отправили в Крым, чтобы скрыть от расследования по делу фирмы отца Гнездо аиста, по которому есть подозрения о финансовых махинациях.

Сам премьер заявил, что его сын страдает шизофренией, поэтому не стоит всерьез воспринимать его утверждения.

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Источник: korrespondent.net

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