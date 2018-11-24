В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников демонстрации на Елисейских полях, которые приблизились к закрытой для протестов зоне на площади Согласия. Об этом в субботу, 24 ноября, cообщает телеканал BFMTV.
Сегодня движение под названием "желтые жилеты" проводит в центре французской столицы массовые акции протеста. Демонстранты выступают против повышения цен на топливо. По сообщению телеканала, акция собрала несколько тысяч человек. Они поют Марсельезу и призывают президента Эммануэля Макрона к отставке.
Участники протеста пытаются сломать ограждения в районе площади Согласия и попасть в закрытую зону, откуда начинаются Елисейские поля. Как поясняет телеканал, они рассчитывают прорваться к правительственным учреждениям.
В ответ стражи порядка применили не только слезоточивый газ, но и водяные пушки.
Cмотрите фотогалерею: Полиция Парижа применила силу против протестующих
Безопасность на акциях в Париже обеспечивают три тысячи полицейских и жандармов.
Из-за протестов закрыты семь центральных станций метро и одна из главных достопримечательностей столицы - Эйфелева башня.
В то же время, как сообщает Midi Libre, участники протестного движения нападали на дом главы МВД страны Кристофа Кастанера.
"Были агрессивные действия, нападения, расистские, антисемитские атаки. В свою очередь, "желтые жилеты" вчера (22 ноября) напали на мой дом в Форкалькье, где находятся моя жена и дочь", - заявил Кастанер.
Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на повышении налогов на топливо.
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Источник: korrespondent.net
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