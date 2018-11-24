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24. 11. 2018

В Афганистане разбился военный вертолет, есть жертвы

Не менее двух человек погибли и еще два пострадали в результате инцидента с военным вертолетом на юге Афганистана в провинции Кандагар. Об этом сообщает Tolo News в субботу, 24 ноября.

Отмечается, что вертолет совершил аварийную посадку в районе Маруф. На его борту находилась группа военных.

По данным местной полиции, вертолет загорелся в воздухе. На данный момент официальной версией аварии считается технический сбой. Но боевики движения Талибан заявили, что им удалось подбить вертолет.

Напомним, в конце октября в афганской провинции Фарах разбился военный вертолет. Тогда погибли 25 человек, включая военных чиновников и членов совета провинции.

А в начале сентября в Афганистане потерпел крушение молдавский военный вертолет Ми-8 с тремя украинцами-членами экипажа, двое из них погибли. Общее число жертв аварии – 12 человек.

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Источник: korrespondent.net

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