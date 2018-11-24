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24. 11. 2018

Испания достигла соглашения с ЕС по Гибралтару

Испания проголосует за соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза и декларацию о будущих отношениях между ними. Об этом сказал испанский премьер-министр Педро Санчес, сообщает РИА Новости в субботу, 24 ноября.

"Я проинформировал короля, что Испания достигла соглашения по Гибралтару. Европейский совет будет проведен завтра. Европа и Великобритания согласились с требованиями, которые ставила Испания. А значит, Испания снимает вето и проголосует завтра за Brexit", – сказал Санчес в заявлении, которое сделал в правительственной резиденции в Мадриде.

Как известно, 25 ноября в Брюсселе должен состояться экстренный саммит глав государств и правительств ЕС. На нем должны одобрить проект соглашения по Brexit.

Ранее стало известно, что Испания может наложить вето на сделку, поскольку были проигнорированы его замечания по Гибралтару – заморской территории Великобритании, оспариваемой Испанией. В частности, Мадрид требовал, чтобы за ним сохранялось право вести прямые переговоры с Лондоном по поводу Гибралтара.

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Источник: korrespondent.net

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