В столице Таиланда Бангкоке состоялся традиционный забег невест, сообщают местные СМИ в субботу, 24 ноября.

Для участия в соревнованиях девушки должны быть одеты в свадебные платья и обуты в кроссовки. В течение трехкилометрового забега невест подбадривают их женихи, а также помогают им финишировать.

В этом году в соревнованиях принимали участие 300 девушек. Они боролись за несколько призов, в том числе и главный денежный – один миллион бат (около 30 тысяч долларов). Также разыгрывались пара колец с бриллиантами, медовый месяц на Мальдивах и другие призы.

Cмотрите фотогалерею: В Таиланде состоялся забег невест

Ранее сообщалось, что в США прошел ежегодный мужской забег в обуви на каблуках. Мужчины должны были как можно быстрее преодолеть дистанцию в 317 метров.

А в Киеве прошел шуточный забег в ластах с препятствиями. Мероприятие проводилось на столичном Крещатике.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net