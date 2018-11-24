В Индии 30 человек утонули после падения автобуса в канал

Не менее 30 человек погибли в южном индийском штате Карнатака при падении автобуса в канал. Об этом сообщает NDTV в субботу, 24 ноября.
Инцидент произошел в 105 км от города Бангалор. Автобус упал в канал, идущий вдоль дороги, и лег боком на дно, заблокировав двери, поэтому мало кто сумел из него выбраться. Спаслось лишь четыре человека.
По информации очевидцев происшествия, водитель автобуса не справился с управлением.
Среди десятков погибших оказалось пятеро детей.
Ранее в Германии на дороге между городами Цирндорф и Аммерндорф столкнулись два школьных автобуса. Пострадали 19 человек.
А в американском штате Миссисипи из-за сложных погодных условий перевернулся пассажирский автобус – два человека погибли, более 40 получили ранения.
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Источник: korrespondent.net
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