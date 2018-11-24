Лента RSS
Подписаться на ленту
24 ноября 2018, суббота, 22:11
-3°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,4
24. 11. 2018

В Индии 30 человек утонули после падения автобуса в канал

Не менее 30 человек погибли в южном индийском штате Карнатака при падении автобуса в канал. Об этом сообщает NDTV в субботу, 24 ноября.

Инцидент произошел в 105 км от города Бангалор. Автобус упал в канал, идущий вдоль дороги, и лег боком на дно, заблокировав двери, поэтому мало кто сумел из него выбраться. Спаслось лишь четыре человека.

По информации очевидцев происшествия, водитель автобуса не справился с управлением.

Среди десятков погибших оказалось пятеро детей.

Ранее в Германии на дороге между городами Цирндорф и Аммерндорф столкнулись два школьных автобуса. Пострадали 19 человек.

А в американском штате Миссисипи из-за сложных погодных условий перевернулся пассажирский автобус – два человека погибли, более 40 получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

С детства не люблю следовать чьим-то правилам. Помню, бабушка поставила меня в угол, а я все обои ободрал. Больше меня никто не наказывал.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.