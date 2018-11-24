Туск подтвердил проведение саммита ЕС по Brexit

Глава Европейского совета Дональд Туск подтвердил проведение в воскресенье, 25 ноября, экстренного саммита Евросоюза по соглашению с Великобританией о ее выходе из ЕС.

Об этом он написал в Twitter в субботу, 24 ноября.

"Я буду рекомендовать, чтобы мы одобрили в воскресенье результаты переговоров по Brexit. Ни у кого нет оснований быть довольным. Однако в эти критические дни 27 стран ЕС (без Великобритании) прошли тест на солидарность и единство", – написал Туск после телефонного разговора с премьер-министром Испании Педро Санчесом о проблеме Гибралтара.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил после переговоров с Санчесом, что "солидарность, решимость и диалог – это европейский путь поиска решений".

Ранее в субботу стало известно, что Испания снимает свое вето и проголосует в воскресенье за Brexit. Об этом заявил премьер-министр этой страны Педро Санчес.

Испанские власти грозили сорвать сделку, поскольку были проигнорированы их замечания по Гибралтару – заморской территории Великобритании, оспариваемой Испанией. В частности, Мадрид требовал, чтобы за ним сохранялось право вести прямые переговоры с Лондоном по поводу Гибралтара.

Как известно, 25 ноября в Брюсселе должен состояться экстренный саммит глав государств и правительств ЕС. На нем должны одобрить проект соглашения по Brexit.

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Источник: korrespondent.net