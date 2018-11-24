На Тайване провалился референдум за легализацию гей-браков

Большинство жителей Тайваня высказались на референдуме против гомосексуальных браков. Более семи миллионов участников плебисцита, прошедшего в субботу, 24 ноября, выступили за то, чтобы брак заключался только между мужчиной и женщиной.

Согласно предварительным результатам, более шести миллионов тайваньцев согласились с тем, что однополые партнерства должны получить особые права. Браки между лицами одного пола поддержали только три миллиона участников референдума.

В мае 2017 года Тайвань стал первым государством в Азии, где Конституционный суд разрешил легализовать однополые браки. Соответствующий закон должен был вступить в силу через два года. Однако под давлением противников легитимизации гей-союзов власти согласились провести референдум по поводу поправок к закону. Ожидается, что после плебисцита будет принята правовая норма, регулирующая права участников однополых партнерств.

Напомним, в октябре 2018 года в Румынии из-за низкой явки провалился референдум о внесении поправки, определяющую брак как союз между мужчиной и женщиной, в конституцию страны.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net