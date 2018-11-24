США задействуют авианосец на учениях в Средиземноморье

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Гарри Трумэн проведет с 25 ноября по 1 декабря учения в Ионическом и Адриатическом морях.

Об этом сообщает Интерфакс в субботу, 24 ноября, со ссылкой на международное извещение для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

Отмечается, что будут проводиться "полеты палубной авиации авианосца" с 02:01 по Киеву 25 ноября до 01:59 по киевскому времени 27 ноября в Ионическом море и с 02:01 по Киеву 27 ноября до 01:59 по киевскому времени 1 декабря в южной части Адриатического моря.

В документе подчеркивается, что полеты палубной авиации будут осуществляться в воздушном пространстве над международными водами.

Авианосец Гарри Трумэн и боевые корабли авианосной группы вечером 15 ноября прошли Гибралтарский пролив и вошли в акваторию Средиземного моря.

Ранее в октябре Гарри Трумэн стал первым американским авианосцем, который впервые за почти 30 лет пересек Северный полярный круг и вошел в Арктику. В последний раз американский авианосец заходил в Арктику в сентябре 1991 года. Тогда авианосец Америка принимал участие в натовских учениях North Star в Заполярье в районе Норвежского моря.

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Источник: korrespondent.net