Туск назвал песню-девиз Brexit



Глава Европейского Cовета Дональд Туск назвал девизом внеочередного саммита Евросоюза по Brexit 25 ноября песню британской рок-группы Queen Friends Will Be Friends (Друзья останутся друзьями).



"В качестве завтрашнего девиза – слова ушедшего из жизни ровно 27 лет назад Фредди Меркьюри: "Друзья останутся друзьями до самого конца", – написал Туск в Twitter.



Ранее Испания пригрозила сорвать саммит ЕС по Brexit из-за Гибралтара – британского владения на Пиренейском полуострове, на которое претендует Мадрид.



В субботу, 24 ноября, стало известно, что Испания достигла соглашения по Гибралтару, и потому снимет вето на соглашение по Brexit на заседании Совета ЕС 25 ноября.

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Источник: korrespondent.net