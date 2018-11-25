Караваны мигрантов: Мексика согласилась на предложение США



Власти Мексики приняли предложение администрации президента США Дональда Трампа по вопросам мигрантов, сообщает издание The Washington Post.



Cогласно так называемому предложению "Остаться в Мексике" желающие попасть в США через южную границу мигранты из Центральной и Южной Америки будут ожидать на территории Мексики решения о предоставлении им убежища.



На данный момент никакого официального соглашения не подписано. Многие детали будут обсуждаться.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США могут закрыть границу с Мексикой, если американская администрация придет к выводу, что потерян контроль над потоком мигрантов.



Напомним, к США движутся караваны мигрантов в несколько тысяч человек из стран Центральной Америки. 9 ноября Трамп подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим границу с Мексикой. Кроме того, на границу двух стран были отправлены около 6000 военных для поддержки пограничников.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net