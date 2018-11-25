Копы в США по ошибке застрелили невиновного человека в ТЦ



Полицейские по ошибке застрелили 21-летнего мужчину, приняв его за виновника конфликта в одном из торговых центров в штате Алабама, передает CNN.



Инцидент произошел во время распродажи "черная пятница" в городе Гувер. В результате стрельбы были ранены два подростка 12 и 18 лет.



Прибывшие на место происшествия стражи порядка застрелили одного из стрелявших. Однако позже выяснилось, что правоохранителями был убит невиновный покупатель, а настоящему злоумышленнику удалось скрыться. Нападавшего разыскивают.



Напомним, ранее во Львовской области 10-летний мальчик случайно выстрелил в 8-летнюю девочку. В Великобритании пьяный британский актер случайно убил 80-летнюю женщину.

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Источник: korrespondent.net