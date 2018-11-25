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25. 11. 2018

Лесной пожар в Калифорнии локализован на 95%


Лесной пожар на севере американского штата Калифорния, который признан самым разрушительным в его истории, локализован на 95%, сообщает CNN.
 
Участок, который до сих пор не локализован, находится в холмистой местности с крутыми склонами. Из-за сильных дождей пожарные не могут безопасно добраться.
 
Напомним, лесной пожар на севере Калифорнии бушует с 8 ноября, он стал самым разрушительным в истории штата. Жертвами природного бедствия уже стали 84 человека, еще 870 человек числятся пропавшими без вести. 
 
По данным синоптиков, природные пожары сменятся на оползни и подтопления. Ожидается, что сильные дожди придут в регион через неделю.

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Источник: korrespondent.net

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