Стало известно, сколько денег потратили американцы в "черную пятницу"



Американцы потратили 6,22 миллиарда долларов на покупки в интернет-магазинах в "черную пятницу", сообщает CNBC.



По данным телеканала, это на 23,6% больше показателей 2017 года.



В этом году 33,5% от всей выручки было получено в результате покупок с мобильных устройств.

При этом данных по выручке магазинов, которые жители США посещали лично, пока нет.



Напомним, в США в "черную пятницу" произошло несколько инцидентов со стрельбой. В Киеве в "черную пятницу" из салона угнали Tesla Model X.

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Источник: korrespondent.net