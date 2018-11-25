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25. 11. 2018

Стало известно, сколько денег потратили американцы в "черную пятницу"


Американцы потратили 6,22 миллиарда долларов на покупки в интернет-магазинах в "черную пятницу", сообщает CNBC.
 
По данным телеканала, это на 23,6% больше показателей 2017 года.
 
В этом году 33,5% от всей выручки было получено в результате покупок с мобильных устройств.
При этом данных по выручке магазинов, которые жители США посещали лично, пока нет.
 
Напомним, в США в "черную пятницу" произошло несколько инцидентов со стрельбой. В Киеве в "черную пятницу" из салона  угнали Tesla Model X.

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Источник: korrespondent.net

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