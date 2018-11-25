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25. 11. 2018

Землетрясение произошло у берегов Камчатки


Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Беринговом море у берегов Камчатки. Об этом сообщает в воскресенье, 25 ноября, пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.
 
Эпицентр землетрясения находился в акватории залива Озерной на глубине 10 км в 86 км северо-восточнее райцентра Усть-Камчатск. Расстояние от эпицентра до береговой линии составило 18 километров.
 
В населенных пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось. Угроза цунами не объявлялась.
 
Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Японии. Также подземный толчок магнитудой 5,7 был зафиксирован на Аляске в США.

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Источник: korrespondent.net

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