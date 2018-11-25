У берегов Новой Зеландии произошло сильное землетрясение



У побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 261 км к северо-востоку от населенного пункта Ривертон.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.



Мощное землетрясение произошло в Северном Ледовитом океане

Напомним, 28 октября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки ощущались и в Украине.

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Источник: korrespondent.net