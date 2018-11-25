Лента RSS
Подписаться на ленту
25 ноября 2018, воскресенье, 07:36
-1°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,4
25. 11. 2018

У берегов Новой Зеландии произошло сильное землетрясение


У побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 261 км к северо-востоку от населенного пункта Ривертон.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Мощное землетрясение произошло в Северном Ледовитом океане

Напомним, 28 октября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Подземные толчки ощущались и в Украине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

С детства не люблю следовать чьим-то правилам. Помню, бабушка поставила меня в угол, а я все обои ободрал. Больше меня никто не наказывал.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.