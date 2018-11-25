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25. 11. 2018

Гибралтар заявили о сохранении суверенитета Британии


Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил, что Великобритания сохранит суверенитет над полуостровом, сообщают зарубежные СМИ.

По его словам, Лондон ведет переговоры с ЕС об условиях Brexit от имени всей "британской семьи".

Он также добавил, что Гибралтар не заинтересован в каком-либо ослаблении суверенитета.

Пикардо подчеркнул, что власти Испании "следуют политике диктаторов", пытаясь получить контроль над Гибралтаром.

Напомним, ранее Испания пригрозила сорвать саммит ЕС по Brexit из-за Гибралтара – британского владения на Пиренейском полуострове, на которое претендует Мадрид.

В субботу, 24 ноября, стало известно, что Испания достигла соглашения по Гибралтару, и потому снимет вето на соглашение по Brexit на заседании Совета ЕС 25 ноября.

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Источник: korrespondent.net

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