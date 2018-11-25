Алеппо обстреляли снарядами с хлором

Город Алеппо в Сирии обстреляли снарядами, начинёнными отравляющим газом, в результате чего пострадали 107 мирных жителей. Об этом в субботу, 24 ноября, сообщило сирийское государственное агентство новостей САНА.

В частности, обстрелу подверглись северо-западные районы города, примыкающие к линии фронта.

Люди в зоне поражения начали массово задыхаться, их свозили в больницы. Среди пострадавших также много детей.

Глава департамента здравоохранения Алеппо Зияд Хадж Тах сообщил, что 50 жителей города пострадали из-за обстрела.

Официальные сирийские власти, лояльные президенту Башару Асаду, сообщают, что по Алеппо били из 120-миллиметровых минометов. Виновными в обстреле там считают боевиков группировки Хайат Тахрир Аш-Шам.

Напомним, накануне в Сирии состоялся обмен пленными между представителями вооруженной оппозиции и правительственными силами.

Ранее в ноябре сообщалось, что силы Башара Асада понесли потери в провинции Латакия. В результате обстрела населенного пункта Сафсара погибло 18 военнослужащих и еще один был ранен.

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Источник: korrespondent.net