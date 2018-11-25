На озере Виктория затонула яхта с десятками людей

По меньшей мере 13 человек погибли в результате крушения яхты на озере Виктория в Уганде. Об этом вечером в субботу, 24 ноября, сообщает Daily Mirror со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что крушение произошло в принадлежащей Уганде части озера. На борту яхты находились 120 человек, 70 из них были спасены, еще 39 человек числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Также сообщается, что среди пассажиров яхты был принц Уганды Дауди Васайя и местные популярные музыканты. Позже стало известно, что принц был спасен.

Ранее в Черном море спасли экипаж терпящего бедствие судна, которое направлялось в Скадовск.

А Запорожье село на мель следовавшее в Грецию судно.

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Источник: korrespondent.net