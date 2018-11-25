Канада всегда будет защищать Украину - Фриланд

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Канада всегда будет поддерживать Украину в отражении агрессивных нападений со стороны России, сообщает в воскресенье, 25 ноября, Укринформ.

Отмечается, что такое заявление министр сделала по случаю 85-й годовщины Голодомора.

"Канада всегда вместе с Украиной будет выступать против попыток ограничить его право на самоопределение, в том числе Россией, и будет защищать народ Украины, ее суверенитет и территориальную целостность", - сказала Фриланд.

Она напомнила, что организаторы Голодомора-геноцида хотели сломить волю украинской нации и отрицали свои действия.

"Попытка уничтожить украинский дух провалилась. Сегодня и всегда мы помним эту ужасную главу в истории человечества и чтим память жертв", - подчеркнула министр.

Как известно, Канада стала первой государством мира после Украины, которая признала Голодомор актом геноцида украинцев еще в 2008 году. С того времени в стране на официальном уровне отмечается День памяти жертв Голодоморов.

Как сообщалось, канадский министр обороны Харджит Саджан рассказал о свече памяти жертв Голодомора.

Напомним, в субботу, 24 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв Голодомора в 1932-1933 годах. По данным Института демографии и социальных исследований имени Птухи, потери населения в Украине из-за сверхсмертности во время Голодомора в 1930-х годах составляли 3,9 млн человек.

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Источник: korrespondent.net