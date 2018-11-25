Мэй написала британцам открытое письмо по Brexit

Премьер-министр Великобритании накануне саммита глав стран ЕС относительно Brexit написала жителям Великобритании открытое письмо. Оно было обнародовано в субботу, 24 ноября.

В письме Мэй пишет, что выход Великобритании из состава Евросоюза отвечает интересам большинства граждан страны.

Премьер-министр также рассказала, что с тех пор, как возглавила правительство после референдума по Brexit, своей главной миссией она видит выход Великобритании из ЕС.

"Это будет сделка, которая отвечает нашим национальным интересам и которая работает для всей нашей страны и для всего народа, независимо от того, голосовали вы "выйти" или "остаться"", – говорится в письме.

Премьер-министр подчеркнула, что действует от лица большинства проголосовавших.

"Мы вернем контроль над нашими границами, раз и навсегда положив конец свободному передвижению людей. Вместо иммиграционной системы, основанной на том, откуда приходит человек, мы построим его на основе навыков и талантов, которые он может предложить. Мы вернем контроль над нашими деньгами, положив конец огромным ежегодным платежам в ЕС", – отметила Мэй.

Она также призвала британцев сплотиться "как единая нация" и поддержать ее план по Brexit.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, состоится экстренный саммит Евросоюза по соглашению с Великобританией о ее выходе из ЕС.

Ранее в субботу стало известно, что Испания снимает свое вето и проголосует в воскресенье за Brexit. Об этом заявил премьер-министр этой страны Педро Санчес.

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Источник: korrespondent.net