ООН просит надеть оранжевое в знак протеста против насилия над женщинами

В воскресенье, 25 ноября, в мире отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, провозглашенный Генассамлеей ООН, сообщает Укринформ.

Сегодня ООН предлагает одеть одежду или аксессуары оранжевого цвета, чтобы выразить солидарность с движением во имя будущего, свободного от насилия в отношении женщин и девочек.

Во многих городах мира пройдут соответствующие мероприятия, а знаменитые здания будут подсвечены оранжевым цветом.

Отмечается, что дата 25 ноября была провозглашена в 1999 году в память о сестрах Мирабаль – политических активистках, которых в 1960 году по приказу диктатора Доминиканской Республики Рафаэля Трухильо тайная полиция забила палками насмерть.

В ООН отмечают, что женщины и девочки подвергаются насилию как в мирное время, так и во время вооруженных конфликтов – со стороны государства, общества, родственников. Насилие в отношении женщин не ограничено рамками какой-либо конкретной политической или экономической системы. Оно существует в любой стране, не признает границ материального благосостояния, расы и культуры.

Ранее в ООН сообщали, что каждая третья женщина в мире сталкивается с насилием.

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Источник: korrespondent.net