Лидеры ЕС одобрили соглашение о Brexit

На экстренном саммите членов ЕС, который в воскресенье, 25 ноября, прошел в Брюсселе, 27 лидеров государств Евросоюза одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Об этом сообщил президент Европейского Совета Дональд Туск своем микроблоге в Twitter.
"27 государств-членов ЕС одобрили соглашение о выходе (Великобритании с ЕС) и политическую декларацию относительно будущих отношений между ЕС и Великобританией", - написал Дональд Туск.
Обсуждение, по данным Европейской правды, длилось менее часа.
Ожидается, что после одобрения пакета документов о Brexit лидеры встретятся с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, чтобы проинформировать ее о своем решении.
После решения лидеров ЕС соглашение о Brexit должны одобрить Европарламент, парламенты всех государств-членов ЕС, а также парламент Великобритании.
Ожидается, что парламент Великобритании рассмотрит соглашение в начале декабря. Однако гарантий, что документ будет одобрен, нет, ведь лейбористы, либерал-демократы, шотландские националисты, североирландские депутаты и даже немало консерваторов настроены голосовать против сделки.
Лидеры приняли политическое решение об одобрении сделки после 18 месяцев переговоров между Лондоном и Брюсселем, во время которых сторонам приходилось решать такие существенные препятствия, как граница между Ирландией и Северной Ирландией и проблему Гибралтара.
Напомним, накануне Тереза Мэй написала британцам открытое письмо по Brexit, в котором отметила, что сделка по выходу из ЕС будет отвечать интересам всех британцев, независимо от того, как они голосовали на референдуме.
Ранее в субботу стало известно, что Испания снимает свое вето и проголосует в воскресенье за Brexit. Об этом заявил премьер-министр этой страны Педро Санчес.
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Источник: korrespondent.net
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