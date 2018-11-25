РФ: Три судна Украины легли на обратный курс

Российские средства массовой информации сообщают, что "три судна украинских ВМС, вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, возвращаются обратно". Об этом, в частности, в воскресенье, 25 ноября, пишут РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Оба российских агентства не уточняют, о каких именно судах идет речь. При этом со ссылкой на ФСБ пишут о "неопровержимых доказательствах подготовки и проведения Киевом провокаций в черноморской акватории".

"Эти материалы вскоре будут преданы гласности", — приводят цитату ФСБ российские СМИ.

Отметим, что судна, которые, по данным украинского ВМС, российский спецназ захватил возле Керченского моста шли из Одессы в Мариуполь, а не из Бердяснка.

Напомним, у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля, двое моряков получили ранения.

Утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик. В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

Источник: korrespondent.net