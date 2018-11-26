В РФ подтвердили задержание кораблей ВМС Украины

В Черном море задержаны три судна Военно-морских сил Украины, для их остановки применялось оружие. Об этом в воскресенье, 25 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"Нарушившие сегодня утром государственную границу России суда ВМС Украины Бердянск, Никополь и Яны Капу… осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ", - цитирует агентство ФСБ России.

По информации ФСБ, "с целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие".

В результате все три судна ВМС Украины задержаны, уточняет ТАСС.

"Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь", - уточняет агентство со ссылкой на ФСБ, добавив, что угрозы их жизни нет.

Источник: korrespondent.net