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26. 11. 2018

РФ: Задержанные украинские корабли буксируют в Керчь

Задержанные корабли украинского Военно-морского флота буксируют в Керчь. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает RT со ссылкой на сотрудника Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Антон Лозового.

"Все три судна задержаны, доставляются в порт Керчь", — сказал он.

Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь, в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

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Источник: korrespondent.net

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