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26. 11. 2018

Конфликт на Азове: Совбез ООН соберется 26 ноября

Постоянный представитель США при ООН Ники Хейли сообщила в Twitter, что заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море состоится в понедельник, 26 ноября. 

Хейли уточнила, что заседание должно состояться в 18.00 по киевскому времени.

"Официальное заседание Совета безопасности было объявлено на завтра в 11.00", − написала постпред США.

An emergency Security Council meeting has been called for tomorrow at 11:00am https://t.co/FpCAD2rGPn

— Nikki Haley (@nikkihaley) 26 ноября 2018 г.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате нападения были ранены шесть украинских военнослужащих.

В связи с обострением ситуации Украина созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Позже с аналогичным предложением выступила Россия. 

Отметим, многие страны мира выразили беспокойство и осудили действия РФ в связи с событиями в районе Керченского моста.

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Источник: korrespondent.net

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