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26. 11. 2018

СБУ приведена в полную боевую готовность

Сотрудники Службы безопасности Украины приведены в полную боевую готовность и усилили контрразведывательные мероприятия по недопущению на территорию Украины провокаций спецслужб РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

"Личный состав СБУ приведен в полную боевую готовность. Усиленно контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб РФ и дестабилизации ситуации внутри страны", − отмечается в сообщении.

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Источник: korrespondent.net

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