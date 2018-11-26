СБУ приведена в полную боевую готовность

Сотрудники Службы безопасности Украины приведены в полную боевую готовность и усилили контрразведывательные мероприятия по недопущению на территорию Украины провокаций спецслужб РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

"Личный состав СБУ приведен в полную боевую готовность. Усиленно контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб РФ и дестабилизации ситуации внутри страны", − отмечается в сообщении.

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Источник: korrespondent.net