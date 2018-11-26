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26. 11. 2018

Словакия не поддержит миграционный пакт ООН

Словакия, вслед за рядом стран, выступила против подписания Всемирного пакта ООН о миграции. Соответствующую позицию Братиславы озвучил словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини.

"Словакия не согласна с тем, что (в документе) не проводятся различия между законной и нелегальной миграцией", - подчеркнул глава Кабмина, которого цитирует агентство AFP.

"Мы рассматриваем миграцию из экономических соображений как незаконную, вредную и несущую угрозу безопасности", - добавил он.

Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который занимает в отношении документа диаметрально противоположную позицию, ранее пригрозил своей отставкой, если Братислава не поддержит предлагаемый ООН договор.

Тем не менее Пеллегрини выразил уверенность, что сможет убедить министра не оставлять свой пост.

Инициированный ООН первый "Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию" должен быть официально принят на конференции в Марокко 10 и 11 декабря 2018 года.

Уже кроме Австралии уже отказались подписывать документ Австрия, Болгария, Венгрия. Израиль, Польша, США и Чехия. В Германии пакт вызвал бурную дискуссию внутри правящей коалиции.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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