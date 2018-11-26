Землетрясение на границе Ирана и Ирака: 500 пострадавших

В результате землетрясения, которое произошло 25 ноября на западе Ирана, пострадали более 548 человек. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на главу Организации помощи и спасения Мортеза Салими.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло вечером в воскресенье, 25 ноября, недалеко от ирано-иракской границы. Эпицентр находился в 17 километрах от города Сере-Поле-Зохаб (провинция Керманшах) и 150 километрах к северо-востоку от Багдада, а очаг происшествия залегал на глубине в 40 километров.

Также после землетрясения произошло еще четыре повторных афтершока, которые были магнитудой в 5,2, 4,1 и два в 4 бала.

На место происшествия направили спасателей и медиков. Жителям провинции Керманшах раздали 1,4 тысяч палаток.

Больше всего пострадавших было зафиксировано в западной провинции Ирана Керманшах. Там закрыты университеты и школы. Также сообщается, что на территории Ирака погиб один человек.

Недавно у побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщает Геологическая служба США.

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Источник: korrespondent.net