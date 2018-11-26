Волкер отреагировал на события в Азовском море

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отреагировал на инцидент в Черном море.
"Россия протаранила украинский корабль, мирно идущий в украинский порт. Россия захватила корабли и экипажи, и затем обвинила Украину в провокации???" – написал дипломат в микроблоге Twitter.
В НАТО и ЕС сделали заявление по конфликту на Азове
Ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Оттава осуждает российскую агрессию против Украины в Керченском проливе и требует немедленно освободить захваченные украинские военные суда.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость