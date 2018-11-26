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26. 11. 2018

Волкер отреагировал на события в Азовском море

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отреагировал на инцидент в Черном море.

"Россия протаранила украинский корабль, мирно идущий в украинский порт. Россия захватила корабли и экипажи, и затем обвинила Украину в провокации???" – написал дипломат в микроблоге Twitter.

 
 

В НАТО и ЕС сделали заявление по конфликту на Азове

Ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Оттава осуждает российскую агрессию против Украины в Керченском проливе и требует немедленно освободить захваченные украинские военные суда.

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Источник: korrespondent.net

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