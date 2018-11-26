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26. 11. 2018

В США из-за снежной бури отменили более тысячи авиарейсов

На западе США из-за снежной бури были отменены более 1200 авиарейсов и перекрыты несколько крупных автомагистралей. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 26 ноября.

Снегопады в сочетании с сильным ветром накрыли несколько штатов Америки, среди них Миссури, Мичиган, Иллинойс.

По данным Национальной службы погоды, скорость ветра в западных штатах составляла более 70 км/час, там выпало около 15 см снега.

В Киевской области из-за непогоды закрыли дороги для грузовиков

Напомним, в середине ноября в результате снежного шторма на востоке США погибли восемь человек, еще сотни тысяч людей остались без света.

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Источник: korrespondent.net

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