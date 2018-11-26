Военный самолет США направился к побережью Крыма

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V с позывным BASTE41 взлетел с авиабазы ​​Суда бей на острове Крит в Греции и направился в акваторию Черного моря. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает Украинский милитаристский портал.

"В 7:50 по киевскому времени самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил США Boeing RC-135V с позывным BASTE41 взлетел с авиабазы ​​Суда бей на острове Крит в Греции и направился в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.

Отмечено, что по состоянию на 8:30 он находился в воздушном пространстве Болгарии.

По данным портала, самолет направляется к побережью аннексированного Крыма.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел перевело все свои подразделения на усиленный вариант несения службы.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ атаковал корабли ВМС Украины в Азовском море. У Керченского моста были захвачены три украинских судна.

На фоне обострения ситуации прошло срочное заседание СНБО, на котором президент Петр Порошенко одобрил предложение ввести военное положение в Украине.

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Источник: korrespondent.net