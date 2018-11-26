В Афганистане полицейские попали в засаду: 20 погибших

Более 20 полицейских погибли в результате столкновения с боевиками группировки Талибан в провинции Фарах, Афганистан. Как сообщает агентство Pajhwok, инцидент произошел накануне, 25 ноября.

Боевики организовали засаду, и напали на колонну из пяти машин правоохранителей, которые двигались в Лаш ва Джувайн. Всего сообщается о 22 погибших и 5 раненых.

Уточняется, что на месте назначения должен был быть представлен новый глава полиции провинции. В результате перестрелки он погиб.

Ранее не менее 26 человек погибли и более 50 получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва на военной базе в провинции Хост на востоке Афганистана. До этого произошел взрыв в зале бракосочетаний в Кабуле. Тогда погибли более 40 человек.

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Источник: korrespondent.net