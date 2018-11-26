Встреча "нормандской четверки" состоится, несмотря на события в море

Политические директора "нормандской четверки" проведут в понедельник, 26 ноября, в Берлине встречу, несмотря на инцидент в Черном море. Об этом заявили журналистам в посольстве России в Германии, сообщает ТАСС.

"Да, встреча состоится в плановом режиме", - отметили в дипмиссии, отвечая на соответствующий вопрос.

По данным МИД ФРГ, которые приводит издание, политические директора обсудят минский процесс и миссию ООН на Донбассе.

Напомним, 26 ноября в Берлине состоится очередной раунд консультаций нормандской четверки на уровне политических директоров. Украину на консультациях будет представлять политический директор МИД Алексей Макеев.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ атаковал корабли ВМС Украины в Азовском море. У Керченского моста были захвачены три украинских судна.

На фоне обострения ситуации прошло срочное заседание СНБО, на котором президент Петр Порошенко одобрил предложение ввести военное положение в Украине.

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Источник: korrespondent.net