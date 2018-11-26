В Турции разбился военный вертолет, четверо погибших

В Турции в результате аварии вертолета в районе Бейоглу восточнее Стамбула погибли четыре военнослужащих, еще один пострадал. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает телеканал NTV.

Отмечено, что вертолет упал в жилом квартале между домами. Причина аварии выясняется.

#BREAKING#Turkish Military helicopter Crashed in #Istanbul #Sancaktepe province. 3 dead reported. pic.twitter.com/WUz4HUL5xp — Rasan Remzi (@RasanRemzi) 26 листопада 2018 р.

В частности, телеканал показал кадры с места происшествия, на которых видно полуразрушенный фюзеляж вертолета, лежащий на тротуаре в непосредственной близости от стены одного из домов.

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В то же время информации о возможных пострадавших среди местных жителей пока не поступало. Полиция оцепила район происшествия, на месте работают спасатели и медики.

Ранее не менее двух человек погибли и еще два пострадали в результате инцидента с военным вертолетом на юге Афганистана в провинции Кандагар.

Также сообщалось, что во время жесткой посадки в Тверской области России погиб пилот вертолета Ми-8.

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Источник: korrespondent.net