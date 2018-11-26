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26. 11. 2018

В Европарламенте вернутся к вопросу санкций из-за ситуации на Азове

В Европейском парламенте обсудят возможность введения санкций в отношении России из-за агрессии в Керченском проливе по отношению к украинским судам. Об этом сообщила евродепутат Ребекка Хармс на пресс-конференции в понедельник, 26 ноября.

Она напомнила, что неделю назад в Европарламенте прошли дискуссии относительно возможной эскалации ситуации в Азовском море, в частности в Керченском проливе.

"Я и другие коллеги говорили о том, что в случае возможной эскалации необходимо ввести новые, более жёсткие санкции. Из-за того, что произошло вчера и сегодня, эта дискуссия состоится снова, через несколько дней", - сказала она

Конфликт на Азове. Военное положение. Онлайн

Хармс также подчеркнула, что нельзя ничего не делать в ответ на нарушение международного морского права.

Отметим, на фоне обострения ситуации Украина созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Позже с аналогичным предложением выступила Россия - в Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

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Источник: korrespondent.net

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