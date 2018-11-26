Конфликт в Азовском море: Австрия созывает совещание постпредов ЕС

Австрийское председательство созывает на вторник, 27 ноября, заседание Политического комитета и комитета по безопасности на уровне постоянных представителей государств Евросоюза. Об этом в Брюсселе сообщила министр Австрии по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Карин Кнайсл, пишет Радио Свобода.

По ее словам, цель совещания - найти общую позицию ЕС.

"Австрия и ее правительство призвали провести завтра встречу Политического комитета и комитета по безопасности. Цель - найти общую позицию Европейского союза. Сегодня будет заседание Совета Безопасности ООН", - сообщила австрийский министр.

Кнайсл отметила, что австрийское председательство в настоящее время углублено в сбор и изучение всех деталей инцидента возле Керченского пролива.

"Мы находимся в процессе сбора всех элементов, относительно того, что именно и когда случилось. Я обратилась к генеральному секретарю министерства иностранных дел Австрии с требованием связаться с послами России и Украины, чтобы выразить им нашу глубокую озабоченность и заверить, что мы работаем над дээскалацией ситуации", - заявила Кнайсл.

Министр добавила, что все время находится на связи со своими коллегами и партнерами в поиске решения и для "предоставления им отдельных приказов и директив".

Как сообщалось, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля, были ранены шесть украинских военнослужащих. В РФ подтвердили задержание кораблей ВМС Украины. В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах".

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Источник: korrespondent.net