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26. 11. 2018

МИД РФ выразил протест действиям ВМС Украины

Министерство иностранных дел России в понедельник, 26 ноября, заявило решительный протест в связи с действиями Украины в Керченском проливе 25 ноября, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что корабли военно-морских сил Украины нарушили правила мирного прохода в территориальных водах России.

"Россия неоднократно предупреждала киевский режим и его западных покровителей об опасности искусственного раздувания истерии вокруг Азовского моря и Керченского пролива. Очевидна тщательно продуманная и спланированная по месту и форме провокация, нацеленная на разжигание еще одного очага напряженности в этом регионе, создание предлога для наращивания санкций против России", - сообщается на сайте министерства.

В МИД отметили, что требуют срочно созвать заседание Совета безопасности ООН для обсуждения морского инцидента.

Напомним, минувшей ночью глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах.

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Источник: korrespondent.net

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