Лента RSS
Подписаться на ленту
26 ноября 2018, понедельник, 17:24
-3°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,41
26. 11. 2018

Конфликт на Азове: Париж призвал проявить максимальную сдержанность

Во Франции выразили озабоченность в связи с захватом Россией украинских кораблей в Азовском море. Об этом говорится в заявлении официального представителя министерства по делам Европы и иностранных дел Франции в понедельник, 26 ноября.

"На основании известных нам фактов мы считаем, что ничто не оправдывает использование Россией силы… призываем Россию и Украину проявить максимальную сдержанность и предотвратить военную эскалацию ", - сказано в документе.

Кроме того, МИД Франции обвинил Россию в нарушении положений международного права в связи с аннексиейКрыма РФ. Париж также потребовал "в кратчайшие сроки освободить украинских моряков и вернуть Украине задержанные суда".

"Меры проверки судов, введенные Россией весной 2018 года, сказываются на морских перевозках и работе украинских портов. Мы призываем Россию соблюдать принципы свободного прохода судов через Керченский пролив и навигации в акватории Азовского моря", – отметили во французском ведомстве.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило решительный протест в связи с действиями Украины в Керченском проливе 25 ноября.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Вот что за фигня?!
- Что?
- Пытаешься нормально провести время, отдохнуть хорошенько с ними, куда-нибудь съездить, а они просто мимо проходят!
- Ты о ком?
- О выходных!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.