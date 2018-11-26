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26. 11. 2018

В РФ уточнили число задержанных украинских моряков

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова уточнила число задержанных украинских моряков в Керченском проливе. По ее словам, "их всего 24 человека", сообщает в понедельник, 26 ноября, Интерфакс.

"Трое моряков находятся в первой керченской больнице, врачи не ставят состояние тяжелое, но, безусловно, ранение есть ранение, и очень важно, чтобы им была оказана квалифицированная помощь, и такая предоставляется", - заверила Уполномоченный по правам человека в РФ.

По ее словам, все, что произошло, тесно связано с правами человека. Как заявила омбудсмен, с членами экипажа сейчас проводятся "процессуальные действия, связанные с установлением обстоятельств этого дела".

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что задержанные вблизи Керченского пролива члены экипажей украинских военных катеров предстанут перед судом.

"Корабли (ВМС Украины) доставлены в Керчь. Экипажи арестованы и будут преданы суду, капитаны и личный состав будут должным образом наказаны", - цитирует Бондарева в понедельник его пресс-служба.

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Источник: korrespondent.net

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